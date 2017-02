Hard Rock Cafe, il concerto degli Still Eighteen

Direttamente dal Canada sul palco dell'Hard Rock Cafe Firenze, mercoledì 1 marzo, dalle ore 22:00, arrivano gli Still Eighteen, rock band alternativa fresca e unica nel suo genere, composta dal dinamico trio di Canadesi Joey, Karen e Samantha. Tra concerti di apertura per Lauryn Hill e improvvisazioni con Keith Harris dei Black Eyed Peas gli “Still Eighteen”.

I testi delle canzoni vogliono essere una provocazione che chiede al pubblico di rimettere in discussione i valori della società in cui viviamo. Alla luce dei pericoli e delle incertezze che caratterizzano il nostro mondo, la band desidera che l’EP “Bullets to Dust”, disponibile per l’acquisto su iTunes, Amazon e Bandcamp, si faccia promotore di speranza e cambiamento.