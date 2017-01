Simple Minds in concerto al teatro Verdi

Band icona, artefici di alcuni dei brani più innovativi e duraturi della storia della musica rock, i Simple Minds sono stati da molti definiti come una delle migliori band live al mondo. Alla vigilia della partenza del nuovo tour c’è una grande attesa di vederli dal vivo sul palco in questa versione, per un’esperienza unica e memorabile con una grande lineup ed una scaletta energica ed emozionante come non mai.

La band icona della musica rock arriva nel nostro paese per sei straordinari appuntamenti nei teatri con uno speciale tour acustico. Saranno a Firenze, al teatro Verdi, il 26 aprile.