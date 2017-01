Il rapper Sfera in concerto al Viper Theatre

Sabato 7 gennaio il rapper Sfera Ebbasta arriva a Firenze presso il Viper Theatre per una travolgente e imperdibile tappa live prevista dal suo “Sfera Ebbasta tour”, nuovo tour che lo vedrà protagonista in giro per l’Italia per tutto l’inverno, sempre accompagnato dal noto produttore Charlie Charles.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, già soprannominato King della Trap music italiana, durante il suo “Sfera Ebbasta tour” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo omonimo album, uscito lo scorso 9 settembre su etichetta Universal/Def Jam e che ha già scalato ogni classifica.

Da “Notti” a “Equilibrio”, “Balengiaca” sino a “Figli di Papà”, “BRNBQ” e “Visiera a Becco” quest’ultimi tre brani già certificati disco d’oro (FIMI – GFK), l’album include inoltre “Cartine Cartier”, unica traccia all’interno dell’intero lavoro che presenta un featuring, quello con il noto rapper francese SCH.