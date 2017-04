Work Alarm, il concerto del Primo Maggio della Valdisieve

È arrivato alla settima edizione il Work Alarm, Concertone del Primo maggio della Valdisieve, organizzato dal Circolo Ricreativo e Sportivo Rinascita di San Francesco nel Comune di Pelago, per celebrare la Festa dei Lavoratori, che offre a soci e cittadini della zona un'occasione per stare insieme e, allo stesso tempo, riflettere sui temi del lavoro e dei diritti.

Se lo scorso anno la manifestazione aveva deciso di concentrarsi sul tema del lavoro collegandolo alla lotta all’illegalità e alle mafie, quest’anno il focus si sposta sul rifiuto di ogni forma di violenza, di discriminazione, sul lavoro come nella vita quotidiana e a livello istituzionale. Occasione è il collegamento con la manifestazione che si terrà in Valdisieve a cui il Circolo partecipa tra i promotori, ovvero la Marcia con l’associazione delle donne in Cammino, il prossimo 14 maggio, proprio con l’obiettivo di tenere sempre viva l’attenzione sulla violenza, in particolare quella di genere.

Il Work Alarm inizierà introno alle 10.30, davanti al Circolo, in piazza dell’Unità Italiana a San Francesco, con il comizio dei rappresentanti dei Sindacati confederali della valdisieve e gli interventi delle Istituzioni locali. Dall’ora di pranzo ci saranno grigliate e cibo per tutti i partecipanti, gonfiabili e animatori per i più piccoli, che potranno disporre di uno spazio gioco attrezzato.

Concerti dalle 16:00 con quattro band sul palco:

Nera, giovanissimi musicisti fiorentini, stanno lavorando al loro album per la Alka Record Label.

Di Maggio Connection, il trio rockabilly capitanato dal chitarrista Marco Di Maggio.

God of the Basement, progetto artistico nato nel 2016 e che riunisce ciqnue musicisti fiorentini che si muovono a ritmo di percussioni e giri country blues.

Winemother, nuova heavy rock band fiorentina, nata dalla fusione di vari gruppi underground della zona.

Saranno presenti anche vari stand di associazioni sportive e culturali, per un mercato solidale.