Premiata Forneria Marconi in concerto all'Obihall

PFM, Premiata Forneria Marconi, è il gruppo rock italiano piu' famoso al mondo, l'unica band nazionale ad avere scalato la classifica Billboard negli Stati Uniti. La P.F.M. nasce dai Quelli, un gruppo beat degli anni Sessanta la cui formazione vedeva Franz Di Cioccio alla batteria, Giorgio Piazza al basso e Franco Mussida alle chitarre Flavio Premoli alle tastiere e, agli albori, perfino Teo Teocoli alla voce. Alla fine del 1970, Di Cioccio, Mussida, Premoli e Piazza, ai quali si aggiunse il polistrumentista Mauro Pagani, diedero vita alla Premiata Forneria Marconi in seguito abbreviato in PFM. Il debutto avvenne nel 1971 al Teatro Lirico di Milano come supporto alla prima tourneé italiana degli Yes, (gruppo che proprio quest’anno, il 2 luglio, PFM ha ritrovato in un concerto all’insegna del grande prog). Allora PFM propose, in maniera eccellente, cover di gruppi più all’avanguardia dell’epoca come i King Crimson. Jethro Tull e altri. Questa opportunità mise in luce la notevole capacità della band e già alla loro seconda apparizione a Bologna, come supporto ai Deep Purple, ottennero grandi apprezzamenti di critica e di pubblico. La Numero Uno, etichetta guidata da Lucio Battisti, Sandro Colombini e Mogol, decise di scritturare la band e produrre il primo il singolo “Impressioni di Settembre”.

Ritorna Live nel 2017 nei teatri delle principali città italiane.

