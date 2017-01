Placebo sul palco del Firenze Rocks

Un altro grande nome va ad aggiungersi al cartellone stratosferico di Firenze Rocks, il festival più rock dell’estate 2017 in programma alla Visarno Arena (Ippodromo del Visarno) di Firenze.



I Placebo si esibiranno in concerto venerdì 23 giugno nella giornata inaugurale che vede già gli Aerosmith. L’opening act dei Placebo è affidato ai Deaf Havana.



La line up aggiornata del 23 giugno vede quindi:

Deaf Havana

Placebo

Aerosmith



I CONCENTI DEL 25 GIUGNO



I biglietti già acquistati per la giornata del 23 giugno SARANNO VALIDI ANCHE LO SHOW DEI PLACEBO E DEI DEAF HAVANA.

Biglietti

FirenzeRocks

TicketOne