Concerto del giovane pianista Beniamino Iozzelli al Lyceum Club

Il 20 marzo al Lyceum Club Internazionale di Firenze concerto del pianista diplomatosi al Conservatorio "Cherubini" e perfezionatosi all'Accademia di Imola.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Due sonate, di Haydn e di Skrjabin, nella prima parte del concerto e due serie di studi pianistici della grande tradizione romantica nella seconda. Lunedì 20 marzo, alle ore 18, il giovane ma già pluripremiato pianista fiorentino Beniamino Iozzelli eseguirà uno splendido programma al Lyceum Club Internazionale di Firenze (Palazzo Giugni Fraschetti, Via Alfani 48 - primo piano) nell'ambito di un ciclo, a cura della sezione Musica presieduta da Eleonora Negri, dedicato ai talenti usciti dal Conservatorio Cherubini. Il concerto si aprirà con la Sonata in do maggiore Hoboken XVI:50 di Joseph Haydn, che sarà seguita dalla terza sonata, op. 23, di Alexandr Skrjabin. L'esecuzione proseguirà con una scelta di studi dall' op. 10 di Fryderyk Chopin e con i monumentali Studi sinfonici op. 13 di Robert Schumann. «Allievo della grande scuola pianistica di Giovanna Prestia presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze - spiega la musicologa Eleonora Negri - il diciannovenne Beniamino Iozzelli è uno dei pianisti più promettenti della sua generazione; perfezionatosi con Riccardo Risaliti all'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, sta spiccando il volo verso le grandi capitali musicali internazionali, essendo stato recentemente selezionato per il corso di alto perfezionamento alla Gnessin Russian Academy of Music di Mosca. La sua intensità interpretativa, particolarmente impressionante, risalterà in questo programma di grande impegno e bellezza».