MusArt: Paolo Conte con Orchestra in concerto a Firenze

Paolo Conte con Orchestra si esibirà in piazza della Santissima Annunziata, per il MusArt Festival, giovedì 20 luglio, unica data estiva in Italia.

A cavallo delle 80 primavere, festeggiate pochi giorni fa, Paolo Conte si regala uno spettacolo in cui celebra l'uscita del nuovo album, “Amazing game” e riporta in scena i suoi classici: da “Sotto le stelle del jazz” ad “Aguaplano”, da “Via con me” a “Max”… A impreziosire il tutto è un’orchestra di dieci elementi che affiancherà il cantautore. Quella al Musart sarà l’unica data estiva 2017 in Italia.

Durante i giorni del Festival gli spettatori potranno visitare, gratuitamente, alcuni dei luoghi d'arte più significativi attigui a piazza della Santissima Annunziata.

Per chi lo desidera sono disponibili biglietti Gold Package e Silver Package, che all’ingresso al concerto abbinano cena a buffet, parcheggio, personale dedicato e altri servizi esclusivi.

I biglietti sono disponibili da giovedì 26 gennaio nei circuiti di prevendita Box Office Toscana (tel. 055.210804) - Boxol (tel. 055.210804) e TicketOne (tel. 892.101).

Biglietti posti numerati

PAOLO CONTE e Orchestra - giovedì 20 luglio - ore 21,15 (unica data estiva in Italia)

1° settore platea 74,75 euro; 2° settore platea 59,80 euro; 3° settore gradinata 50,00 euro;

Gold Package Primo settore + cena a buffet, parcheggio, personale dedicato, ingresso Museo degli Innocenti = 161 euro

Gold Package Secondo settore + cena a buffet, parcheggio, personale dedicato, ingresso Museo degli Innocenti = 146 euro

Silver Package Primo settore + cena a buffet = 130 euro

Silver Package Secondo settore + cena a buffet = 115 euro

(tutti comprensivi di diritti di prevendita)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.