Concerto omaggio a Mozart nella chiesa di Ognissanti

Nel 261° anniversario della nascita di Mozart, avvenuta a Salisburgo il 27 gennaio 1756, l'Associazione Culturale Musica con le Ali offre alla città di Firenze un concerto in omaggio al grande Maestro nella chiesa di Ognissanti. In programma il Concerto in sol maggiore n. 3 KV 216 e la Sinfonia n. 6 in fa maggiore di Mozart, e il Concerto in la maggiore RV 342 di Vivaldi. Protagonista della serata la violinista Anastasiya Petryshak, che viene accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Florentia diretta dal Maestro Valentino Alfredo Zangara. ANASTASIYA PETRYSHAK - Nasce in Ucraina nel 1994. Allieva del Maestro Salvatore Accardo, acquisisce una solida formazione nelle più importanti istituzioni musicali italiane ed europee ed è oggi impegnata in un'intensa attività concertistica come solista. Specializzata nell'utilizzo dei più preziosi violini antichi esistenti al mondo, collabora con il Laboratorio di acustica musicale del Politecnico di Milano e il Laboratorio di diagnostica non invasiva dell'Università degli studi di Pavia. Nel 2015 è stata scelta per far parte del progetto voluto da Papa Francesco e dal Pontificio Consiglio per la famiglia "Il Grande Mistero", per celebrare la giornata mondiale della famiglia con una serie di concerti nelle cattedrali più importanti del mondo. Nell'ottobre 2016 si è esibita al Teatro Carlo Felice di Genova con il celebre violino "Cannone" appartenuto a Niccolò Paganini. ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CON LE ALI - E' stata costituita a Milano nel dicembre 2016 per iniziativa di Carlo Hruby e della sua famiglia. Scopo dell'associazione, che non ha fini di lucro e persegue obiettivi di valenza sociale, è in primo luogo quello di sostenere e valorizzare iniziative in ambito musicale, con speciale attenzione ai giovani e alla musica classica. Per il raggiungimento dei propri fini promuove i giovani talenti, sostenendoli nel loro percorso formativo e aiutandoli ad affermarsi nella propria professione - e quindi a "spiccare il volo" - attraverso differenti iniziative quali masterclass, manifestazioni musicali, saggi, concerti e incisioni discografiche. Nel contempo, le attività dell'Associazione comprendono anche iniziative per favorire la diffusione, la comprensione e la conoscenza della musica classica da parte delle nuove generazioni.