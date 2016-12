Nek in concerto al Teatro Verdi

Nek torna a Firenze per un grande concerto al Teatro Verdi il12 maggio 2017.

Le date, che toccheranno tutta l'Italia, sono state aggiunte a grande richiesta nuove tappe nella prossima primavera per “Unici in Tour” di Filippo Nek Neviani. Dopo aver annunciato l’atteso concerto evento “Nek in Arena”, in scena all’Arena di Verona il 21 maggio, e i live estivi che faranno tappa in alcune delle location più prestigiose e suggestive, nuovi imperdibili appuntamenti nei teatri di tutta Italia arricchiscono il tour.

