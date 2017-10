Concerto di musica classica in Sala Vanni

STAGIONE CONCERTISTICA 2017

Orchestra d' Archi Ferruccio Benvenuto Busoni

TERZO APPUNTAMENTO



LUCA SERRAO, chitarra

FRANCESCO BERTINI, xilofono,marimba e vibrafono



Con la partecipazione del soprano SABRINA BESSI

Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, N. Rimskij-Korsakov, H. Villa-Lobos



VENERDI' 6 OTTOBRE

SALA VANNI, Piazza del Carmine - Firenze

INIZIO CONCERTO ORE 21.15



INFO & PRENOTAZIONI:

Orchestra d' Archi Ferruccio Benvenuto Busoni

Via Alzaia, 9 50053 Empoli

+39 057174932 +39 3332708867 +39 3333764731

orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com





Francesco Bertini

Nato nel 2000 a Pisa, inizia ad avvicinarsi alla musica all’età di 8 anni cominciando a suonare la batteria ma è solo due anni dopo che inizia un vero percorso di studi sulle percussioni.

Nel 2012 è il batterista della Filarmonica “G. Puccini” di Suvereto con la quale partecipa a diversi concerti in Toscana e in Lombardia, contemporaneamente suona le percussioni nella Filarmonica “P. Mascagni” di Venturina Terme e nella Filarmonica “G. Pozzi” di Santa Fiora (GR) dove tuttora continua a suonare timpani, xilofono ed altro.

Sempre in quell’anno, vince il primo premio alla serata del dilettante organizzata dal Comune di Arcidosso, con un brano suonato alla batteria.

Nel 2013 sostiene gli esami per la certificazione del primo livello dei corsi pre-accademici presso il Conservatorio Puccini di La Spezia, esaminato, per la parte strumentale, dal Maestro Bovi ottenendo la votazione di 9.50 su 10.00.

Nel 2014 si iscrive al Liceo Musicale del Polo Bianciardi di Grosseto e nella primavera del 2015 partecipa, come solista con lo xilofono, a tre concorsi nazionali ed internazionali (Concorso Nazionale Città di Scandicci, Concorso Internazionale Città di Tarquinia e Concorso Internazionale a Narni) ottenendo il primo premio a tutti, e il Liceo lo invita a partecipare al Festival Internazionale di Scansano per un’esibizione in rappresentanza dello stesso.

Sempre nel 2015 è chiamato a suonare le percussioni (xilofono, vibrafono, glockenspiel, timpani e altro) dalla Filarmonica Puccini di Follonica, dalla Filarmonica “La Castigliana” di Castiglione d’Orcia e partecipa alla selezione per la “Orchestra Studentesca Regione Toscana” della Re.Mu.To., entrando a far parte dei percussionisti di quella formazione cosa che si ripeterà nel 2016 e nel 2017.

Nel 2016 riceve un riconoscimento da parte del Comune di Campiglia M.ma per la sua attività nell’ambito musicale, riconoscimento che gli sarà rilasciato anche l’anno successivo.

Al Festival Internazionale di Scansano, nel 2016, riceve il riconoscimento come uno dei cinque migliori giovani musicisti della Toscana.

A giugno del 2016 sostiene gli esami per la seconda certificazione dei corsi pre-accademici presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno, esaminato dal Maestro J. Faralli, ottenendo la votazione di 9.50 su 10.

Sempre nello stesso anno, partecipa a quattro Concorsi Nazionali ed Internazionali (Concorso Nazionale Città di Scandicci, Concorso Internazionale Città di Tarquinia, Concorso Nazionale Città di Vinci e Concorso Nazionale Città di San Vincenzo) sempre solista con lo xilofono, vincendo il primo premio a tutti e quattro.





Luca Serrao

2015 Concorso musicale internazionale “Città di Scandicci”

Solista: 1° premio assoluto

Concorso chitarristico nazionale “Davide Lufrano Chavez”

Solista: 1° premio

Concorso musicale nazionale città di Firenze “Paolo Zucotti”

Solista: 1° premio assoluto

2016 Concorso musicale internazionale “Città di Scandicci”

Solista: 1° premio assoluto

Duo: 1° premio assoluto

Concorso musicale nazionale città di Firenze “Paolo Zucotti”

Solista: 1° premio

Duo: 1° premio assoluto

Concorso musicale nazionale “Città di San Vincenzo”

Solista: 1° premio

Duo: 1° premio assoluto

Concorso chitarristico nazionale “Davide Lufrano Chavez”

Solista: 1° premio

Duo: 1° premio assoluto

2017

Concorso musicale internazionale “Città di Scandicci”

Solista: 1° premio assoluto

Duo: 1° premio assoluto

Concorso nazionale per giovani musicisti “M° Ugo Ferrario”

Solista: 1° premio assoluto

Concorso musicale nazionale città di Firenze “Paolo Zucotti”

Duo: 1° premio assoluto

Concorso musicale nazionale “PREMIO SilVer 2017”

Solista: 1° premio assoluto

Duo: 1° premio

Concorso musicale nazionale “Città di San Vincenzo”

Solista: 1° premio assoluto

Duo: 1° premio

Esibizioni pubbliche 2017

Solista: Sala vanni (Firenze), concerto premio a Forte dei Marmi per il 1°pemio assoluto al

concorso “M°Ugo Ferrario”

Duo chitarristico Serrao Santangelo: Bobolino, Casa Martelli, Montedomini, Villa La Petraia

(Firenze)

Duo Chitarra/Flauto Serrao Dellacroce: Bobolino, Montedomini, Villa medicea di Castello

(Firenze)

Duo Chitarra/Violino Serrao Sciagrà: Teatro dell'opera di Firenze

Chitarra e orchestra: Teatro di Vinci