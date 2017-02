Morgan in concerto alla Fortezza in occasione del festival "Fiera libro aperto"

Durante il primo storico Festival del libro a Firenze (Firenze Libro Aperto) che si terrà dal 17 al 19 febbraio, Morgan si esibirà in concerto venerdì 17 febbraio alle ore 23:00 presso la Fortezza da Basso.

Prima del cantautore monzese (alle 21:00) si esibiranno due taluentuose band vincitrici dell’ultimo contest del Pistoia Blues (obiettivo Blues In): The Big Blue House (in uscita con il nuovo album "Do it") e la band degli Endless Harmony capitanata dall’italo-dominicana PamelaPerez. Entrambe le band sono rientrate nella compilation Pistoia Blues Next Generation vol.2 edita da Vrec.

Marco Castoldi, in arte Morgan, si esibirà al pianoforte a coda con il meglio del suo repertorio oltre a diverse cover a lui care. Oltre ai suoi brani con i Bluvertigo e a quelli da solista, l’ex giudice di X Factor non ha mancato di pubblicare numerosi omaggi al cantautorato italiano con le raccolte “Italian Songbook vol.1 e 2”. Probabilmente non mancheranno gli omaggi a Luigi Tenco, di cui Morgan è un grande estimatore, come ha dimostrato nel documentario andato in onda sulla Rai pochi giorni fa, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Il concerto si terrà nel Padiglione Spadolini e sarà gratuito per tutti i partecipanti alla Fiera. Il biglietto di ingresso per Firenze Libro Aperto valido per l'intera giornata è di 10,00 euro (ridotto tessera Coop 8,00 euro).