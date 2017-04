Alchemaya, Max Gazzè e la Bohemian Symphony Orchestra di Praga in concerto all'Opera di Firenze

Max Gazzè porta in scena quello che appare il suo progetto artistico più innovativo, suonato con la famosa "Bohemian Symphony Orchestra" di Praga, composta da cinquanta strumentisti e diretta dal Maestro Clemente Ferrari. Lo spettacolo sarà all'Opera di Firenze l'8 aprile.



"Alchimia è un termine che arriva dal greco e significa fondere, che è quello che accade con la combinazione fra i due mondi musicali di "Alchemaya" spiega Gazzè. Tutto nasce dalla ricerca dell'artista, ormai ventennale, su temi di storia, filosofia, fisica quantistica ed anche spirituale.



Alchemaya è articolato in due parti: la prima presenta composizioni inedite dai connotati mistici e intimistici, dove i processi e i simboli alchemici avranno un significato materiale ma soprattutto contemplativo. I testi e i brani, scritti con il fratello Francesco, infatti, seguiranno un excursus che parte dalle origini, dalla creazione dell’uomo, per arrivare ad un percorso più introspettivo, all' interno dell’uomo. Nel primo "atto" ci sarà la voce narrante di Ricky Tognazzi intervallata delle parti cantate e interpretate da Max. La seconda parte, cambierà registro proponendo un vero e proprio show live con alcuni dei successi discografici di Gazzè riarrangiati.



Gli abiti di scena di Max, appositamente disegnati dal fashion designer Gianluca Saitto.

