Marlene Kuntz in concerto alla Leopolda

I Marlene Kuntz in occasione del concerto alla Stazione Leopolda, in occasione di Fabbrica Europa, ripropongono il loro secondo album "Il Vinile" dopo oltre vent'anni. La band di Cuneo ha deciso di proporsi in questa veste – oltre alle numerosissime indossate nel corso degli anni – in seguito alle molteplici richieste che suggerivano a gran voce un recupero de Il Vile.

Nessuna motivazione nostalgica all’origine, ma la consapevolezza e lo stimolo gioioso di poter portare in giro per l’Italia un altro pezzo importante di storia del rock italiano degli anni ’90 rispettato dal pubblico più intransigente, amato da molti che a quel periodo guardano ancora con ammirazione e vagheggiato dai più giovani che non lo hanno vissuto in diretta.

