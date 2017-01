"Loving Ella", lo spettacolo di Simona Molinari in omaggio a Ella Fitzgerald

Loving Ella è un progetto che Simona Molinari ha voluto regalare prima che al pubblico, innanzitutto a se stessa. Ella, una delle grandi regine del jazz, è sicuramente l'artista che più ha influenzato gli studi e la formazione della cantautrice. Il concerto si articolerà in un viaggio narrativo in cui Simona Molinari porterà in scena le canzoni che hanno caratterizzato la sua carriera e alcuni aneddoti biografici della controversa vita privata della persona Ella Fitzgerald. A completare questo racconto, verranno inserite alcune perle meno conosciute riviste in una chiave inedita che il grande pubblico potrà esplorare per la prima volta.

