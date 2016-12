Loreena McKennitt, l'icona della musica celtica torna in Italia

L’icona indiscussa della musica celtica torna in Italia a distanza di 5 anni, dopo il successo in Canada e USA, porterà nel nostro Paese la sua straordinaria performance in trio per cinque appuntamenti da non perdere.

Le performance di Loreena McKennitt, acclamate dalla critica di tutto il mondo, narrano la musica e le storie che hanno ispirato l’artista durante i suoi viaggi esotici alla ricerca delle tradizioni celtiche, dalla Cina alla Mongolia, fino alla Turchia e all’Irlanda. Il tutto si è arricchito grazie al connubio con la poesia mistica di Yeats e l’opera di autori classici quali Shakespeare e Tennyson e comprende il materiale tratto dal suo Troubadours on the Rhine, che nel 2012 le è valso la candidatura al Grammy.

Insieme a Loreena McKennitt sul palco ci saranno due dei suoi collaboratori di più lungo corso, il chitarrista Brian Hughes e la violoncellista Caroline Lavelle. Questa sua performance in trio ha un carattere molto più intimo rispetto alle precedenti esibizioni con la sua band e si intreccia con le storie personali e ispirate che vanno a toccare direttamente gli animi del pubblico.

Biglietti