Jovanotti in concerto a Firenze, lo annuncia con le parole crociate

Jovanotti a luglio aveva annunciato che il suo nuovo disco sarebbe andato in produzione ad agosto - per essere pubblicato a fine 2017 - e che sarebbero stati quattro i mesi di tour per far ballare tutta l'Italia.

Il 15 settembre le prime informazioni sono state comunicate tramite i canali social del cantante che su Twitter e Instagram ha pubblicato l'immagine di un crucipuzzle​ con all'interno le prime 10 città del suo tour.

Tra queste non poteva mancare Firenze (nel crucipuzzle in basso). Entro la fine di settembre si sapranno le date dei concerti che da febbraio a giugno animeranno la penisola.

(In aggiornamento)