Jamiroquai a Firenze per l'unica data italiana

Il 31 marzo uscirà il loro nuovo album Automaton, mentre il 25 maggio inizierà il loro tour internazionale: tornano dopo sette anni dall'ultimo cd, Rock dust light star, i Jamiroquai.

Il 17 gennaio la band inglese ha comunicato sulla sua pagina ufficiale le date del tour. L'11 luglio saranno a Firenze all'Arena del Visarno.

La vendita dei biglietti inizierà il 19 gennaio alle 12:00, prevendite dal 18 alle 12:00.

Queste sono le canzoni del nuovo album:

"Nights Out In The Jungle" (Only Song Noted With "Jamiroquai" as 'Performer')

Written By Jason Kay

"Gettin' Down" Written By Sola Akingbola, Rob Harris, Jason Kay & Derrick McKenzie

"Automaton" Written By Jason Kay & Matthew Johnson"

"Cloud 9" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Dr. Buzz" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Nice And Spicy" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Shake It On" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Something About You" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Summer Girl" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Superfresh" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Vitamin" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"Watching You" Written By Jason Kay & Matthew Johnson

"We Can Do It" Written By Jason Kay & Matthew Johnson