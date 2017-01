James Blunt in concerto a Firenze

Ad ottobre James Blunt inizierà il tour mondiale "The Afterlove Tour", l'Italia non poteva mancare e infatti sono due le date in programma il 13 novembre a Firenze al Nelson Mandela Forum e il 14 novembre a Milano.

James Blunt ha venduto oltre 20 milioni di album in tutto il mondo e 12.8 milioni di singoli.

I biglietti saranno in vendita su TicketOne dalle 11 di venerdì 27 gennaio.