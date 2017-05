Jack Lukeman sul palco del Firenze Rocks

Un nuovo nome si aggiunge alla line up del Firenze Rocks, il festival più rock della Toscana. Il 23 giugno, Jack Lukeman sarà il primo a salire sul palco prima di Deaf Havana, Placebo e Aerosmith.

Il cantautore irlandese è stato descritto dal The Guardian come "un mix di tutte le più grandi voci del ventesimo secolo". In Irlanda Jack è un cantante e cantautore multi platino. A livello internazionale Jack si è esibito al Lincoln Centre di Glastonbury e più recentemente alla celebre Royal Albert Hall come special guest di Jools Holland.

