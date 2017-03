Concerto d'inaugurazione del Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta

L'80esimo Maggio Musicale Fiorentino si apre con un grande concerto sinfonico diretto da Zubin Mehta: il programma della serata, simbolo della proposta culturale del Maggio, affianca la prima esecuzione italiana di un autore contemporaneo - il Concerto per percussioni e orchestra di Friedrich Cerha, interpretato da Simone Rubino, a due brani del Novecento: il Concerto per violino e orchestra op. 36 di Arnold Schönberg, che verrà eseguito da Misha Barenboim, composto nel 1936 e definito come «il più difficile concerto in tutta la letteratura musicale» e la seconda suite dal balletto Daphnis et Chloé, un modello di orchestrazione moderna per slancio e fantasia.

Biglietti