"Italian Brass Week", il concerto inaugurale a Palazzo Pitti

Il concerto d'inaugurazione del 18esimo Festival internazionale "Italian Brass Week" si terrà nel prestigioso cortile dell'Ammannati di Palazzo Pitti​.

In collaborazione con "OF" Teatro dell'Opera di Firenze i protagonisti della serata saranno gli Ottoni del Maggio diretti dal Maestro americano Dale Clevenger. Il programma spazierà dalla musica rinascimentale per arrivare a concludersi con colonne sonore dei film più celebri dei nostri tempi.