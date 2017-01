Concerto di Franck Carducci all'Hard Rock Cafe

Il 10 Febbraio 2017, all'Hard Rock Cafe in piazza della Repubblica a Firenze, si terrà una delle tre date del tour italiano di Franck Carducci, una delle poche autentiche realtà emergenti del progressive rock contemporaneo, tanto da vantare collaborazione con Steve Hackett dei Genesis. Ormai celebre in Francia, lo spettacolo di Franck Carducci e della sua band è un tripudio di spirito rock e teatralità barocca. L'Hard Rock Cafe è dunque la location ideale per il suo show.

Ad aprire il concerto, la prog-rock band toscana dei Basta!, che si sta affermando come una delle novità più curiose e originali del panorama musicale italiano, per quanto riguarda la sperimentazione e l'utilizzo di strumenti assolutamente inusuali in un contesto rock.

L'entrata è gratuita, ma è gradita una consumazione.