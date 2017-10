Guè Pequeno al Viper Theatre

Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista made in Italy ad aver firmato con l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, Guè Pequeno quest’anno ha pubblicato il quarto album solista intitolato ‘Gentleman’. Beat aggressivi, testi incisivi, ritmi caraibici e featuring azzeccatissimi, stanno rendendo il nuovo progetto di Guè, uno dei dischi rap dell’anno con ben due settimane in vetta alla classifica album (Disco d’Oro già certificato per il brano Trinità) e una serie di record già infranti su Spotify.

Con il suo Gentleman Tour partirà da Milano il 9 febbraio 2018 arriverà a Firenze il 15 febbraio 2018.