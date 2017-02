Firenze Rocks, il cantautore Glen Hansard in concerto

Glen Hansard il cantautore e chitarrista irlandese, vincitore del premio Oscar - insieme a Markéta Irglová con cui forma il duo The Swell Seaso - nel 2008 per la miglior canzone originale: Falling Slowly tratta dal film Once.

Sarà in concerto al Firenze Rocks, alla Visarno Arna, il 24 giugno insieme a The Cranberries e Eddie Vedder.

BIGLETTI

TUTTI I CONCERTI DEL FIRENZE ROCKS

I CONCERTI DA NON PERDERE A FIRENZE