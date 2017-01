Giorgia in concerto al Nelson Mandela Forum

A marzo 2017 partirà il nuovo attesissimo tour di Giorgia, Oronero Tour, che la porterà dal vivo nei principali palazzi dello sport italiani. Il nuovo tour seguirà la pubblicazione del nuovo lavoro discografico dell’artista “Oronero” in uscita il 28. Oronero è il decimo album di inediti e sarà disponibile da domani nei negozi e in esclusiva digitale su Apple Music e iTunes per una settimana.

Il 13 aprile sarà in concerto al Nelson Mandela Forum.