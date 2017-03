Francesco Gabbani in concerto al Musart Festival

Reduce di una vittoria al festival di Sanremo, Francesco Gabbani il 21 luglio si esibirà sul palco del Musart Festival in piazza Santissima Annunziata.

Con la sua canzone Occidentali's Karma ha saputo conquistare grandi e piccoli per questo è stato pensato un prezzo speciale per gli under 14 (15,00 invece di 23,00 o 34,00 euro).

