25 Aprile: concerto della Filamornica Rossini in Piazza della Signoria 

Martedì 25 aprile Firenze ricorderà il 72° anniversario della Liberazione nazionale. Le celebrazioni in città, medaglia d’oro della Resistenza, inizieranno al mattino per concludersi il pomeriggio con il concerto della Orchestra Filarmonica Gioacchino Rossini.

In piazza della Signoria, alle 17,30 proprio davanti all'Arco di Palmira, simbolo contro ogni terrorismo e icona di pace, si terrà il concerto della Filarmonica Rossini al quale sarà presente la presidente della Commissione cultura del Comune di Firenze, Maria Federica Giuliani.

“La Rossini, guidata dalla Presidente Donata Meneghello, accompagna da sempre Firenze nei momenti più importanti per la nostra città – sottolinea la presidente Giuliani – e in tutte le più importanti celebrazioni è presente con le sue meravigliose arie dirette con grande professionalità e passione dal Maestro Giampaolo Lazzeri, già presidente nazionale dell'Anbima. Un pezzo di storia della nostra città, che proprio questo anno festeggia i 150 anni dalla sua fondazione”.

Il programma, diretto dal Maestro Giampaolo Lazzeri, prevede l'esecuzione di Marche n. 1 di Giacomo Rossini, Inno della Nazioni di Giuseppe Verdi, Lorraine di Jacob de Haan, Charlie Chaplin Band Portrait di Floyd Werle, Ritratto Felliniano di Nino Rota e Amapola di Josè Maria Lacalle. (s.spa.)