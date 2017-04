Ermal Meta in concerto alla Mostra del Chianti di Montespertoli

Ermal Meta sarà a Montespertoli in concerto in occasione della Mostra del Chianti. Negli ultimi due anni ha ricevuto 6 dischi di platino e 4 ori, nel 2015 ben 5 suoi brani figuravano, in estate, tra i primissimi trasmessi dalle radio. Nel 2016 partecipando al Festival di Sanremo si è messo anche direttamente in gioco e i pezzi più trasmessi sono diventati addirittura 7. Ma non è abbastanza, Ermal Meta si è concesso il lusso di vincere come autore The Voice (con Alice Paba – Parlerò d’amore) e Amici (con Sergio Sylvestre – Big Boy).

Un artista che riesce a mettere in gioco i suoi traumi più profondi come nel brano "Vietato morire" che diventa un messaggio per molti.

Sarà in concerto durante la Mostra del Chianti di Montespertoli il 2 giugno.

