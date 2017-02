Dolcenera in concerto a Firenze Libro Aperto

Durante il primo storico Festival del libro a Firenze, Firenze Libro Aperto, che si terrà dal 17 al 19 febbraio, Dolcenera si esibirà in concerto sabato 18 febbraio alle ore 23:00.

Il concerto è gratuito ma per poter partecipare occorrerà avere il biglietto di ingresso per Firenze Libro Aperto valido per l'intera giornata.