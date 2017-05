Cigarettes After Sex al Firenze Rocks

Il 24 giugno, saranno i Cigarettes After Sex a scaldare il pubblico prima di Glen Hansard, The Cranberries e Eddie Vedder.

La band americana capitanata da Greg Gonzalez all'inizio vedrà pubblicato il sui album di debutto, anticipato dal singolo "Apocalypse". Nati in Texas ma ormai di stanza a New York, i Cigarettes After Sex si sono fatti conoscere nel 2012 con l’ep “I” e soprattutto con il singolo “Nothing’s Gonna Hurt You Baby” che, grazie al passaparola dei fan, ha raggiunto ad oggi oltre 50 milioni di visualizzazioni.

