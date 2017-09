Concerto di beneficenza a San Casciano

Concerto e cena a buffet a sostegno del progetto "LOTTA ALLA POVERTA'" organizzata dal Centro Socio Culturale di Cerbaia in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa, Misericordia di San Casciano, Misericordia di Mercatale, Ristorante "La Tenda Rossa" Cerbaia.

Musiche di:

Palestrina, Tallis, Gasparini, Elgar, Rossini, Gjeilo, Molfino

Direttore Gianni Franceschi - Organo Giovanni Vitangeli - Coro Quodlibet



Prenotatevi per l'evento al numero 055 825310

C.S.C. Cerbaia - lunedì/ venerdì 9:00 - 12:00 // 16:00 - 19:00

