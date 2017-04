Sul palco del Beat Festival i Fast Animals and Slow Kids

La terza edizione del Beat Festival si arricchisce di nuovi ospiti. Saranno infatti i Fast Animals and Slow Kids e i The Zen Circus ad infiammare, sabato 26 agosto, il parco di Serravalle. Come nella tradizione del Beat dunque, ci sarà anche quest’anno una serata dedicata al grande rock italiano, un evento imperdibile all’interno della variegata programmazione del festival. Sul palco le due band che hanno caratterizzato l'ultimo anno del rock italiano, con numerose date sold out in tutta Italia.

I Fast Animals and Slow Kids nascono a Perugia alla fine del 2008: quattro musicisti (Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti) frequentano il liceo e suonano in band locali. Decidono di iniziare a scrivere canzoni in inglese e di provare insieme. Dopo aver tenuto qualche concerto e qualche difficoltà di percorso, scrivono i primi pezzi in italiano nel 2009, quando registrano l'EP “Questo è un cioccolatino” (To Lose La Track), stampato da Luca Benni. Da lì inizia la loro scalata nell’universo del rock italiano che li ha portati a calcare i palchi più importanti dello stivale. Saranno loro a suonare in apertura di serata, prima dell’esibizione dei The Zen Cricus.

Biglietti in in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 14 aprile sui circuti Ticketone e Boxoffice.

Riepilogo cast confermato:

25 agosto Alborosie

26 agosto The Zen Circus + Fast Animals and Slow Kids

1 settembre Franz Ferdinand