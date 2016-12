Arisa in concerto a Firenze, all'Obihall

Arisa sarà in concerto, il 2 febbraio, a Firenze all'Obihall. Il repertorio del live si compone sia del suo ultimo lavoro “Guardando il cielo” - 10 intensi brani a cui è particolarmente legata per il lavoro fatto sui testi e sulla composizione musicale – sia dai suoi brani più celebri e amati a cui ha dato nuova vita riarrangiandoli con stili musicali diversi.

Con uno straordinario talento vocale ed espressivo, la capacità di condividere emozioni comuni a molti, la vedremo sul palco e non solo ma come ama fare tra il pubblico in platea a sottolineare il legame con la gente dove, ride, scherza, recita, commuove e canta di amori felici e infelici, dolore, sincerità, bizzarri tradimenti, democrazia, pace, condominii, Terra e Cielo.

Il percorso artistico di Arisa è molteplice: cantante, autrice, attrice, scrittrice, personaggio televisivo ma sempre illuminato dal talento e della voglia di mettersi costantemente in discussione.

Biglietti