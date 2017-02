Arcade Fire al Firenze Summer Festival

Gli Arcade Fire tornano in Italia per due date imperdibili a tre anni dall’ultimo trionfale tour del precedente album “The Reflektor”. La band capitanata da Win Butler e Régine Chassagne sarà in concerto lunedì 17 luglio al Milano Summer Festival e martedì 18 luglio al Firenze Summer Festival alla Visarno Arena (Ippodromo del Visarno – Firenze).

I biglietti saranno disponibili in prevendita su IoVado e My Live Nation dalle ore 11.00 del 15 febbraio e dalle ore 11.00 del 16 febbraio su TicketOne

Prezzi

Posto unico in piedi € 36,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Tribuna Numerata € 45,00 + diritti di prevendita

Secondo settore Tribuna Numerata € 38,00 + diritti di prevendita

NB. I prezzi indicati sono comprensivi di € 1,00 per charity