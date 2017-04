Il Reggae di Alborosie al Beat Festival

Il Beat Festival è pronto a muoversi a ritmo di Reggae. Sarà infatti Alborosie ad aprire la terza edizione della manifestazione, che andrà in scena al parco di Serravalle. L’artista, uno dei maggiori esponenti della musica reggae contemporanea, si esibirà sul palco del Beat venerdì 25 agosto con uno show travolgente, assieme al suo Shengen Clan.



Nato a Messina e cresciuto a Milano, Alborosie, al secolo Alberto D’Ascola, ha fatto parte di numerosi progetti musicali. Tra questi il più importante è sicuramente Reggae National Tickets. Musicista, strumentista, cantate e produttore, Alborosie è stato il Primo artista reggae italiano trapiantato in Giamaica ad essere riconosciuto in tutto il mondo, ma anche il primo italiano ad aggiudicarsi il Mobo Awards 2011 a Glasgow per la categorie Best Reggae Act. Il suo ultimo album, “Freedom e Fyah”, ha una profonda influenza dub con tracce di dubstep e musica elettronica in alcuni pezzi. Un album che è stato tra i più venduti del 2016.



Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 7 aprile sui circuti Ticketone e Boxoffice.

I concerti

25 agosto Alborosie

26 agosto The Zen Circus + Fast Animals and Slow Kids

1 settembre Franz Ferdinand