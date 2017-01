Afterhours in concerto all'Obihall

Gli Afterhours si rimetteranno in moto a marzo, per affrontare un tour di 12 date. Si tratta del tour per il nuovo album “Folfiri o Folfox” uscito la scorsa primavera. Il disco, acclamato da pubblico e stampa specializzata come uno dei migliori di sempre nella discografia del gruppo, è arrivato al numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia.

Il gruppo toccherà i club più importanti della penisola a partire dal 9 marzo, per regalarci degli show memorabili, degni della migliore rock band nostrana in circolazione.