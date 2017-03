Noise 3 live alla cioccolateria Hemingway

Torna la musica live alla cioccolateria Hemingway. Il prossimo concerto è fissato per venerdì 17 marzo con i Noise 3. Del resto quale migliore accompagnamento per una serata di chiacchiere e relax, di cocktail e cioccolata? Se poi, come in questo caso, si tratta del miglior cantautorato italiano, il successo della serata è assicurato. Stefano Tanghetti (basso e voce) e Marco bastiani (chitarra) proporranno infatti un viaggio attraverso il cantautorato italiano, dagli anni '70 in poi. Dunque Renato Zero, Tiziano Ferro, Jovanotti, Vasco, giusto per citarne alcuni. La serata inizia alle 20:00 con l'aperitivo delle grandi occasioni in stile Hemingway che comprende un ricco buffet salato con formaggi, affettati, crostini, primi piatti caldi e sfiziosità dolci per concludere. Da accompagnare con intriganti bollicine o una delle specialità a base di Martini. Si prosegue poi tra degustazioni di cioccolata, abbinamenti con distillati, un vasto assortimento di cocktail e tantissime altre delizie… Per info e prenotazioni: 055/284781