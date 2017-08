"Né santi, né padroni", Luca Lanzi e Francesco Fry Moneti in concerto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Lunedì 7 agosto ore 22,00 "approdano" al Baraonda, all'interno del Parco Fluviale Fabrizio De Andrè a Pontassieve, Luca Lanzi (Casa del Vento) e Francesco FRY Moneti (Modena City Ramblers) con il loro neverending tour Né Santi né Padroni. Da alcuni anni Lanzi e Moneti, portano in giro per l’Italia le note di questi vent’anni di musica e amicizia condivise, in un duo acustico voluto fortemente da entrambi, per ritornare simbolicamente alle origini delle loro esperienze musicali, per ritornare a quando tutto nasceva, proprio con loro due e altri amici di sempre, alla “Casa del Vento”. Da qui ne esce un concerto composto da storie, resistenze e passioni civili, dalle stragi naziste all'articolo 18, dalla lotta alla mafia al precariato. Ad ottobre 2016, forti di un tour di quasi 120 date iniziato nel 2011, il duo decide di produrre un disco live riepilogativo della loro musica e della loro amicizia, dal titolo “Né santi, né padroni”, registrato nella splendida cornice del Teatro Cantiere dei Dritto e Rovescio di Campogialli (AR), e proprio i Dritto e Rovescio, gestori del Baraonda, ospitano il fantastico duo all'interno della loro stagione estiva al Parco Fluviale De Andrè. L'evento è a ingresso gratuito; contatti per ulteriori info: info@drittoerovescio.net, pagina Facebook Dritto e Rovescio, tel. 0553986471, cell. 3382715639.