Musica con le ali: due nuovi artisti in concerto nella chiesa Santissimi Apostoli e Biagio

Musica con le Ali: due nuovi artisti in concerto



Federico Piccotti violino

Mauro Arbusti pianoforte

Musiche di W. A. Mozart, R. Schumann e C. Franck,



Il giovane e talentuoso violinista Federico Piccotti e l’affermato pianista Mauro Arbusti si esibiranno mercoledì 26 luglio alle ore 21 presso la chiesa dei SS. Apostoli e Biagio a Firenze, uno dei luoghi più suggestivi della città e che ha già ospitato alcuni concerti organizzati dall’Associazione Musica con le Ali. Il programma della serata prevede la Sonata per violino e pianoforte in Mi b maggiore K302/293b di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata per violino e pianoforte N.1 op.105 di Robert Schumann e la Sonata per violino e pianoforte in La maggiore di César Franck.



I due protagonisti della serata accompagneranno il pubblico presente in un piacevole viaggio musicale grazie al talento e all’esperienza che li contraddistingue.

Federico Piccotti, già impegnato in un’intensa attività musicale che l’ha visto più volte vincitore di diversi primi premi in concorsi nazionali e internazionali tra cui il Concorso Internazionale “Anemos”, ha ricoperto il ruolo di spalla nella Juniorchestra dell’Accademia di Santa Cecilia con la quale si è esibito in presenza del Sindaco di Roma, al Quirinale alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nella Basilica di S. Pietro alla presenza di S.S. Benedetto XVI, nell’Aula Paolo VI del Vaticano, alla Camera dei Deputati e nell’ambito del Ravello Festival e del Festival di Spoleto. Attualmente il giovane musicista romano frequenta il Master in Performance di violino alla Guildhall School of Music & Drama di Londra dove studia con il Maestro David Takeno.

Mauro Arbusti ha compiuto gli studi presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e, parallelamente ad un’intensa attività concertistica svolta nelle maggiori città italiane, si è esibito su scala internazionale come solista, in formazioni da camera e con orchestre per prestigiose istituzioni musicali. Ha ricoperto l’incarico di “Pianista Accompagnatore” presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma per 12 anni ed è titolare della cattedra di Accompagnatore al Pianoforte presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma.



A fare da cornice al concerto la splendida chiesa dei SS. Apostoli e Biagio chiamata anche "vecchio Duomo” che, oltre all’ottima acustica, offre uno scorcio sull’affascinante e millenaria storia liturgica di Firenze. L’edificio ecclesiastico custodisce le pietre del Santo Sepolcro che si utilizzano sia per l’accensione del cero durante la veglia pasquale che si tiene nel Duomo cittadino sia per il rito dello “scoppio del carro” nel giorno di Pasqua. All’interno della chiesa sono conservati, insieme ad altre importanti opere d’arte, uno splendido tabernacolo di Andrea e Giovanni Della Robbia e il bellissimo quadro dell’Immacolata Concezione del Vasari.



ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CON LE ALI – E’ stata costituita a Milano nel dicembre 2016 per iniziativa di Carlo Hruby e della sua famiglia. Scopo dell’associazione, che non ha fini di lucro e persegue obiettivi di valenza sociale, è in primo luogo quello di sostenere e valorizzare iniziative in ambito musicale, con speciale attenzione ai giovani e alla musica classica. Per il raggiungimento dei propri fini promuove i giovani talenti, sostenendoli nel loro percorso formativo e aiutandoli ad affermarsi nella propria professione - e quindi a “spiccare il volo” - attraverso differenti iniziative di ampio respiro organizzate in collaborazione con i maggiori conservatori e le principali istituzioni culturali e musicali. Le attività dell’Associazione Musica con le Ali comprendono concerti, masterclass di specializzazione e rassegne che hanno come protagonisti i migliori e più talentuosi musicisti, oltre alla creazione di interessanti opportunità professionali e alla valorizzazione delle loro capacità sui diversi mezzi di comunicazione. www.musicaconleali.it



Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Per informazioni: Tel. 02.38036605 – info@musicaconleali.it