Capsule corp. live al Namaste beer point

SALA 1 DALLE 23:00 La primavera cartoonesca della Capsule Corp Cartoon Cover Band continua al Namaste Beer Point di Firenze! Vi aspettiamo tutti quanti a pogare con noi! IL TUTTO A INGRESSO LIBERO!!!! SALA 2 DALLE 23:00 incredible strange musiclub,new-beat-elettro clash-discognosis-house'90-tribal-vampir soundrock-and more club dance.... Ingresso 5 euro. Namaste Beer point via dei pandolfini 36r Namaste è aperto tutti i giorni dalle 18 a tardi... Con un'ampia selezione di Birre Artigianali e non... All'interno sono presenti opere permanenti di NINJAZ.