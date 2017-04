Alexander Robotnick & Ludus Pinsky al Combo social club

Mercoledi il Combo Firenze ospiterà un fuori programma d'eccezione: ALEXANDER ROBOTNICK e LUDUS PINSKY attrezzeranno il palco del combo con il loro particolare equipaggiamento per uno showcase di cui verrà registrato audio e video, in un'atmosfera molto informale. il progetto si chiama THE ANALOG SESSION ed è un viaggio nella musica elettronica, dai primi anni '70 alla techno moderna, eseguita solo con synth analogici d'epoca. The Analog Session è una vera esperienza 'vintage synth' con un suono unico che non può essere imitato da altri strumenti. Ogni volta che si esibiscono dal vivo creano un ambiente sonoro diverso tutto basato sull'interazione con sequenze di note scritte, modificando il loro timbro e la dinamica. "Abbiamo deciso di usare synth vintage, principalmente risalenti agli anni '70. Il loro sound è ancora unico e non può essere imitato da sintetizzatori ibridi o sintetizzatori digitali e tanto meno da sintetizzatori software. Tali 'synth vintage' sono ancora in uso in molti studi professionali da parte dei produttori di musica elettronica; ma è abbastanza raro vederli sul palco a causa dei molti problemi tecnici che essi presentano: sono molto fragili, instabili in sintonia e soprattutto è impossibile registrare il timbro e richiamarlo in ogni brano". Questo era lo spirito della musica antica synth pop negli anni '70, di cui sia Maurizio Dami e Ludus Pinsky hanno vividi ricordi dal loro primo ingresso nel mondo della musica elettronica. La musica techno si è evoluta notevolmente e entrambi i protagonisti hanno vissuto due belle carriere artistiche. Non è tanto la musica degli anni '70 che desiderano recuperare, ma piuttosto il suo spirito "progressista", così come la capacità di improvvisare, che è diventato sempre più difficile nella presente scena musicale dominata dai computer. Le nuove tracce dell'album spaziano dalla electro-disco alla techno, aprendosi alla melodia e arrangiamenti di accordi. start 21.30 INGRESSO LIBERO