Concerti al tramonto, gli appuntamenti di fine agosto e settembre al Piazzale

Mercoledì 23 agosto ore 21.30

Talk (radio) Show: This is Florence: Parliamo di Musica (con la musica): Fiore sul Vulcano, collettivo di musicisti a Firenze.

L’esperienza del più stimolante collettivo di musicisti attivo a Firenze: i musicisti di “Fiore sul Vulcano” si racocntano, e parlano di come collaborare, organizzarsi, promuoversi, cantare in italiano. Conduce Giustina Terenzi di Controradio. Acustic set delle band del collettivo Fiori sul Vulcano.

Giovedì 24 agosto ore 21,30

Ed io fra voi: No woman no die

La scena musicale femminile toscana, dopo il fortunato concerto di esordio del 23 novembre 2016 in occasione della Giornata Contro la Violenza sulle Donne a Firenze, quello al Teatro Rossi di Pisa nell’ambito della rassegna “Il mese della donna”, quello di Prato per la “Notte Rosa”, resta ancora insieme per parlare dell’altra metà del cielo. Stavolta con uno sguardo disincantato, tra ironia e nevrosi dei nostri tempi. Tempi in cui i quotidiani parlano di violenze, di omicidi, di un vero bollettino di guerra in cui le vittime spesso sono mogli e compagne. Ecco che allora, in versione semiacustica, si alterneranno sul palco, tra musica e parole, quattro artiste e quattro modi di vivere la musica. Ma soprattutto quattro amiche: la raffinata voce di Verdiana Raw, l’ironia visionaria di Mago Santo di Alice Chiari & Ivo Minuti, l’impertinenza degli ScandaloSoBrio, la critica sociale di Giorgia Del Mese. Il progetto No Woman No Die, ideato e coordinato da Maria Paternostro degli ScandaloSoBrio, intende coinvolgere artiste del panorama musicale toscano, mescolando generi, esperienze, traiettorie per focalizzare l’attenzione sui diritti delle donne e sul variegato universo musicale femminile.

Venerdì 25 agosto ore 21.30

Flower Power Live: Flame Parade in concerto

Nascono nell’estate 2012 e decidono di trasferirsi temporaneamente in una casa colonica nella campagna toscana per suonare, sperimentare e dedicarsi alla comune passione per la musica new folk. Nel 2013 Iniziano una crescente attività live e registrano il loro primo singolo As Above So Below che contiene la traccia Berlin.Il singolo viene pubblicato dalla Materiali Sonori anche in formato 45 giri. Nel frattempo, i Flame Parade partecipano al RockContest dell’emittente fiorentina Controradio, accedendo alle fasi finali del concorso. La visibilità ottenuta permette ai Flame Parade di proseguire una sempre più intensa attività live che li porterà a esibirsi in contesti importanti sia italiani che esteri.Il 15 ottobre 2016 esce in tutto il mondo il loro primo album “A New Home”, prodotto da Alberto Mariotti (Samuel Katarro, King of the Opera).

Domenica 27 agosto ore 21.00

Flower Power Groove: Selezioni musicali di ascolto meditato by Lucille (Controradio)

Lunedì 28 agosto ore 21.30

Flower Power Live: Fabrizio Berti Jug Band in concerto

Guidata e fondata da Fabrizio Berti, uno dei più importanti armonicisti del panorama toscano e uno dei più profondi conoscitori del blues internazionale, la Fabrizio Berti Jug Band esplora e riporta alla luce le radici del blues acustico delle cosiddette jug band, ensemble della tradizione povera americana, caratterizzati dall’impiego di strumenti auto-costruiti, a partire da contenitori di fortuna, manici di scopa, assi per lavare i panni. I musicisti arrivano in gran parte dalla Chicago Blue Revue, una delle prime formazioni prodotte da De Pascale per l’etichetta “Il Popolo del Blues” che ha calcato negli anni i palchi dei maggiori festival blues italiani, quali Trasimeno Blues Festival e Torrita Blues Festival.

Martedì 29 agosto ore 21.30

Talk (radio) show: Bobo Rondelli “Anime Storte”

Il cantautore e musicista Bobo Rondelli si racconta. La poesia, la letteratura, le storie della sua Livorno di cui si trova sempre traccia nei suoi album. “Anime Storte” è il suo nuovo lavoro in uscita in autunno, un’anteprima raccontata nel talk show condotto da Raffaele Palumbo di Controradio.

Mercoledì 30 agosto ore 21.00

Flower Power Groove: Selezioni musicali di ascolto meditato by Lucille (Controradio)

Giovedì 31 agosto ore 21.30

Talk (Radio) Show. La Moschea di Firenze.

Resta ancora ferma, dopo anni di dibattito, la questione della costruzione di una Moschea a Firenze. Che fare? Ne parlano: il prof. Luigi Dei, rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Mbaye Pap Diaw, protagonista della protesta della preghiera del Ramadan. Coordina Raffaele Palumbo di Controradio.

Venerdì 1 settembre ore 21.30

Flower Power Live: King Of The Opera in concerto

King of the Opera è il nuovo progetto di Alberto Mariotti, ex Samuel Katarro, il vecchio progetto con il quale ha ricevuto numerosi premi (Vincitore del Rock Contest Controradio nl 2006, Premio Fuori dal Mucchio nel 2009 e premio PIMI come miglior artista solista l’anno successivo) e l’apprezzamento di alcuni importanti musicisti internazionali tra cui Patti Smith, Julian Cope e David Thomas dei Pere Ubu. Come King of the Opera ha partecipato all’edizione 2012 del San Miguel Primavera Sound Festival di Barcellona e ricevuto il premio Keepon per “migliore rivelazione live dell’anno” nel 2013. Nella serata verranno presentati in antemprima nuovi brani inediti.

Sabato 2 settembre ore 21.30

Flower Power Live: Giorgio Mannucci in concerto

Musicista, cantante e compositore livornese. Ha all’attivo 5 album, incisi con The Walrus, Mandrake, e Sinfonico Honolulu. “Acquario” è il nome del suo prossimo disco, primo in veste solista. In uscita il prossimo novembre, l’album è prodotto e mixato da Ale Bavo (produttore artistico che vanta collaborazioni con Mina, Subsonica, Virginiana Miller, Levante), scritto e cantato in italiano. Canzoni intime, che parlano di amore, rabbia, delusioni e voglia di vivere. Frutto di anni di produzioni casalinghe e di un intenso confronto tra artista e produttore. Il brano “Clinomania”, non ancora pubblicato, gli ha già valso il Premio “Ernesto De Pascale” per la miglior canzone in italiano proposta al Rock Contest 2016 di Controradio. In anteprima assoluta, Giorgio presenterà insieme al polistrumentista Matteo Lenzi (Filarmonica Municipale La Crisi), alcuni dei nuovi brani e vecchi pezzi delle sue band passate.

Domenica 3 settembre ore 21.00

Flower Power Groove: Selezioni musicali di ascolto meditato by Lucille (Controradio)

Martedì 5 settembre ore 21.30

Flower Power Live: Sinedades in concerto

Anima sudamericana dal sapore mediterraneo. La voce di Erika Boschi e la chitarra di Agustin Cornejo si intrecciano, componendo melodie e raccontando storie. In un’atmosfera di intima essenzialità, si fondono i continenti delle loro origini e le rispettive tradizioni sonore: il folk europeo si mescola con i ritmi sudamericani. I testi, canti in spagnolo, sono accomunati da temi ricorrenti: la connessione con la natura, l’amore, la fantasia, il sogno, l’approfittare del tempo, il viaggio. Il progetto si è qualificato come primo classificato del Progetto “Toscana100Band” di Regione Toscana, bando che premiava i migliori progetti musicali regionali.