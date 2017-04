Piazza Santissima Annunziata, Sergio Sylvestre e Street Clerks in concerto

La tre giorni dedicata alle celebrazioni per il 30esimo anniversario dell'Erasmus, in piazza della Santissima Annunziata, si concluderà con i concerti di Sergio Sylvestre, vincitore di Amici 2016, e della band fiorentina Street Clerks, nel 2013 parteciparono a XFactor e adesso sono conosciuti per essere il gruppo musicale del programma "E poi c'è Cattelan".

Dopo i concerti per concludere la serata il dj set degli Elements of Life.

I concerti sono organizzati in occasione del Festival d'Europa che si svolge a Firenze dal 4 al 31 maggio.