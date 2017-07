Weekend in musica all'Easy living

Dal raggae al tango, fino alla musica elettronica: la musica invade la Spiaggia sull’Arno di Easy Living, lo spazio estivo distribuito tra Piazza Poggi e Lungarno Serristori, nel lungo weekend dal 27 al 30 luglio 2017.

Si comincia giovedì 27 luglio alle ore 19, con un nuovo appuntamento della rassegna Vinyl Vectors, a cura di Enzo Calzino, che porta ogni settimana un dj internazionale al Chiosco in ferro della terrazza verde di Piazza Poggi. Stavolta in consolle ci saranno il Moga e The Barber, due “rude boys” d’eccezione, pronti a spostare le lancette della macchina del tempo. Gabriele e Valerio, alias Moga&The Barber, alterneranno Soul, Rhythm n’ Blues, Northern Soul, Ska, Reggae69 e altro ancora, servendosi esclusivamente di 45 giri.

Venerdì 28 luglio sulla sabbia in riva d’Arno arriva l’Orchestra da Camera Fiorentina, per un concerto a base di Piazzolla e il tango, passione e malinconia (ore 21, ingresso libero). “La mia musica? Dieci per cento tango, novanta per cento classica contemporanea”, amava ripetere Astor Piazzolla, a cui l’Orchestra dedica il concerto.

A sostegno dell’ensemble diretto da Giuseppe Lanzetta ci saranno il bandoneòn e la fisarmonica di Mario Stefano Pietrodarchi, tra i massimi virtuosi di questi strumenti e vincitore di importanti concorsi – tra cui il Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) 2011, in Francia - grazie a uno stile brillante e di raffinata musicalità: dal teatro al cinema, dalla classica al jazz, la sua carriera conferma uno spirito eclettico che ad una tecnica impressionante unisce un approccio senza preclusioni di sorta.

Da “Oblivion” a “Libertango”, da “Adios Nonino” a “Milonga del Angel”, il concerto è una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino, che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare uno suono moderno e originalissimo, dove la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta. Completano il programma brani di due compositori italiani, Lorenzo Maiani e Roberto Molinelli.

Domenica 29 luglio chiude il weekend l’ultimo appuntamento di Lattex+ On the beach, la rassegna che fa ballare i fiorentini ogni domenica sera sulla Spiaggia sull’Arno (dalle ore 18, ingresso libero).