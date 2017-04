10 anni di Viper. Due serate di musica dal vivo

Il Viper celebra i suoi 10 anni di storia con una due giorni dedicata alla musica dal vivo.

Ecco il porgramma

Venerdì 28 aprile. Apertura porte ore 21:30

Appaloosa

Diaframma

TEPPA BROS. ( Lo Stato Sociale dj set)

Santa Margaret

TBSOD

PLAN DE FUGA

Rock Fun Show from Virgin Radio Italy

Sabato 29 aprile. Apertura porte ore 21:30

Demonology HiFi ( Max Casaccii & Ninja from Subsonica)

Emidio Clementi - Quattro Quartetti (from Massimo Volume)

AmbraMarie

Dj Aladynn

the Cyborgs

virginiana miller