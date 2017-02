La Compagnia delle Seggiole all'Ikea

All'IKEA solitamente ci si va per comprare gli articoli per la casa, per prendere giusto una cosina ed uscirne con mille, o per curiosare un po' tra gli scaffali mentre fuori magari piove. E se vi dicessi che ci si va anche per il teatro? Già; nelle serate di giovedì 2 e 23 marzo e il 20 aprile gli spazi espositivi dell'IKEA di Firenze si trasformano in un set teatrale. L'idea non poteva che venire da quei 'mattacchioni' de La Compagnia delle Seggiole che da 10 anni sorprende il pubblico con spettacoli nei musei, nel Corridoio Vasariano e nei sotterranei della Pergola. Grazie anche al patrocinio del Teatro della Toscana e del personale IKEA, stavolta superano loro stessi portando "Pillole di Teatro", quattro sketch teatrali -di non più di 8/10 minuti- tra i divani e i letti del negozio Made in Sweden. I testi sono tratti dall'opera del grande drammaturgo George Feydeau, uno dei massimi esponenti della commedia francese dei primi del '900. Lo spettacolo è itinerante. Inizia alle ore 18.00 e alle ore 19.00 per la durata di un'oretta circa. Ci si sposta quindi insieme agli attori da uno spazio all'altro. Ci si siede magari su un sofà, ci si appoggia alla colonna delle scatole trasparenti, si sta in piedi davanti al bancone di una cucina; mentre magari alcuni clienti, ignari dell'evento, passano increduli e divertiti. Gli attori ci conducono e ci raccontano la Parigi un po' bohemien dei primi del '900. Tra soubrette in cerca di marito, duelli e diverbi matrimoniali. Divertano e strappano non pochi applausi. Una trovata marketing originale, dal punto di vista commerciale. E un teatro innovativo dal punto di vista artistico; un teatro che sdogana il rapporto frontale palco spettatori, esce dagli schemi e si rende fruibile. Senz'altro diverte. Curiosi? Non resta che appuntarsi le date delle prossime 3 repliche e attendere. Ingresso libero. Erika Gherardotti