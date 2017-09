Acrobati e illusioni al parco delle Cascine con Cirk Fantastik

Il favoloso mondo del Cirk Fantastik torna a Firenze con la sua XII edizione, al Parco delle Cascine dal 14 al 24 settembre. Due nuove compagnie parteciperanno: Baraka e Side Kunst Cirque, compagnie di livello internazionale che trasformeranno il Parco fiorentino nella casa del circo contemporaneo.

11 giorni di spettacoli e oltre 60 repliche con le migliori compagnie internazionali premiate nei più importanti festival di tutto il mondo. Tra le tante: Side, Baraka, El Grito, Paul Morocco, LPM, Soralino, MaFalda, Teatro Necessario, Delà Prakà, Tomi Soko, Casaca, Gera Circus, Trio Trioche.

L'inaugurazione giovedì 14 settembre

Una grande sopresa il 14 settembre, ovvero Pindarico: spettacolo di trasformismo ed illusionismo su trampoli prodotto da Terzo studio e Circo improvviso, Pindarico è un meraviglioso viaggio, libero e visionario, che un’aviatore compie sul filo dei ricordi di un’avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi apert. L'ingresso per questo spettacolo è libero (dalle 18:30). Alle 20:30 si inaugura lo Chapiteau Baraka, con l’omonima performance con sottotitolo “creazione di uno spettacolo sotto tenda e progetto d’itineranza in Europa e Mediterraneo”. Uno spettacolo durante il quale i sei artisti in scena vi inviteranno ad attraversare i loro muri, al fine di farvi confrontare con la ricchezza e la bellezza della diversità. Biglietti (15/12/6 euro).

Dalle 22:30 tutti nello chapiteau SIDE con il concerto della Camillocromo Beat Band – ElectroSwing e Vintage Beat, per lasciarsi trasportare dalle sonorità Old Style dell’orchestra (swing, New Orleans, latin), dove le linee mozzafiato della voce si fondono con il groove e le atmosfere elettroniche dando vita ad una miscela esplosiva di grande potenza ed eleganza. Sonorità e ritmi in cui musica, teatro, circo e fantasia si incontrano in un territorio di creazione senza confini stabiliti (Concerto ad ingresso libero).

Gli spettacoli nei due tendoni si terranno anche in caso di pioggia.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

BIGLIETTI ONLINE

Offerte speciali biglietti

Fidelity Card: lasci nome mail telefono, ti diamo la carta e puoi prenotare, se vedi 4 spettacoli il 5 è gratuito.

Abbonamenti: 3×2 vedi 3 spettacoli lo stesso giorno, il più economico è gratuito

4 spettacoli durante il Festival: 40€ intero, 36 ridotto

Tutti gli spettacoli del Festival: 90€

Ridotto: Soci Arci, Uisp, studenti, scuole di circo-danza-teatro-arte, Controradio, over 65

Prenotazioni: Dalle 14 la cassa del Cirk è aperta al parco. Per le prenotazioni ritirate il biglietto entro 50 minuti prima dello spettacolo.

Info e Prenotazioni: 380 3585691 / 349 1723770 / 333 7395259 info@cirkfantastik.com