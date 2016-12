Il Circo di Nelly Orfei arriva a Firenze per Natale

Con Nelly Orfei e la nuova generazione del Circo la tradizione continua e, in occasione delle festività natalizie presenta “New Generation”, la nuova produzione sotto il grande tendone a Firenze, in Via del Cavallaccio, vicino all’UCI Cinemas dal 25 dicembre al 29 gennaio 2017.

Nello show ci sono i grandi campioni della nuova generazione Martini che hanno realizzato alcuni importanti traguardi e, addirittura entrati nel Guinness World record.

Michael infatti è l’unico bambino che, a soli 10 anni, ha effettuato il triplo salto mortale bendato a 15 metri da terra al trapezio ed insieme alla sorella Angela, 18 anni, che effettua il doppio salto mortale. Loro sono una delle attrazioni clou del grande circo Nelly Orfei. Michael, che oggi ha 17 anni, e Angela Martini malgrado la loro giovane età si sono già esibiti dinanzi a due Papi; a dicembre 2012 dinanzi a Papa Benedetto XVII, e a giugno 2014 dinanzi a Papa Francesco. I due giovani atleti fanno parte dei Flyng Rodogelles e hanno vinto il 3 febbraio del 2013 il primo premio al Festival Internazionale du Cirque de Montecarlo con il triplo salto mortale e prima ancora hanno guadagnato il primo premio al Festival internazionale del circo di Latina con il triplo salto mortale. Michael sotto il tendone del circo Orfei ha compiuto un altro grande record realizzando il quadruplo salto mortale al trapezio entrando nel World Guinness Records 2014 come il più giovane acrobata che ha eseguito il quadruplo salto mortale. Ma non ci sono solo loro c’è anche una grande esclusiva europea per la prima volta in esclusiva italiana direttamente dagli studi della Paramount Pictures si potrà assistere dal vivo all’idolo di tutti i bambini, il Trasformer. Nella pista la celebre, bellissima e fiammante Corvette diventerà il più grande Robot di ferro vivente e lo farà proprio davanti agli occhi degli spettatori. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo il tutto condito da una coreografia degna dei grandi film di Hollywood. Dello show fa parte anche la troupe di saltatori alle bascule Carlos, la prima troupe italiana a compiere salti mortali con arrivo in quarta colonna.

Il Circo Nelly Orfei ha l’onore di ospitare una delle attrazioni più spettacolari: si tratta di un’esibizione di grande illusionismo proposto dal duo Stevens, che lasceranno il pubblico senza parole per i loro cambi di costume. Abilità e classe poi nell’esibizione dell’antipodista Frida che farà ruotare con i piedi enormi oggetti a grandissima velocità come tavoli e botti. Straordinarie anche le verticaliste brasiliane Bazan Siser. Non mancheranno acrobati e giocolieri.

Lo show è rapido dinamico moderno accompagnato da un orchestra dal vivo e propone una pista piena di numeri uno. Lo show è presentato da Riccardo Gravina e sarà accompagnato dal vivo da una grande orchestra diretta dal maestro messicano Big John. La regia dello spettacolo è curata da Nelly Orfei, nipote di Moira Orfei.