"Vintage Collection": mercatini, auto d'epoca e dimostrazioni di ballo

I mitici anni '50 ruggiscono a Mercatale Val di Pesa. La Festa dei Confetti, un'antica tradizione che la frazione di San Casciano celebra dall'immediato dopoguerra, cambia pelle per offrire a cittadini e turisti un viaggio nel tempo a ritmo di swing. E' “Vintage Collection”, la speciale occasione in cui un intero paese torna indietro di oltre mezzo secolo per rivivere il clima di rinascita, accompagnato dal piacere di stare insieme e dalla voglia di ricostruire e guardare al futuro con ottimismo e fiducia.

Gonnelloni svolazzanti, ciuffi lucidi e irremovibili, cappelli coprisguardo, colori e motori accesi in una Mercatale mai vista. Si arriva in lambretta in piazza del Popolo con il fazzoletto intorno al collo, acconciature e abito alla Audrey Hepburn, e si fa festa con gli amici.

Domenica 23 aprile quindi piazze, circoli, negozi e spazi pubblici si animeranno sin dalla mattina con mercatini vintage, sfilate di abiti da sposa e vestiti d'epoca, trucco e acconciature vintage, mostra di auto e moto degli anni '50, dimostrazione di ballo latin swing. La manifestazione, promossa dal Comune e ChiantiBanca e organizzata dalla Pro Loco di San Casciano, offre un giornata d'intrattenimento e cultura.

Un programma ricco e pieno di novità che alterna sfilate vintage a teatro, presso il Circolo Mcl Don Giovannini, mostre fotografiche negli spazi del Centro Lotti e gare di dolci nella Casa del Popolo.